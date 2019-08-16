Yer: Kadıköy... Gelen hesaba kızdı molotof kokteyliyle kafeye saldırdı! O anlar kamerada 16.08.2019 17:10

Kadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir kişi, molotof kokteylle bara saldırdı. Saldırganın attığı molotof kokteyl başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Olay gece 00.30 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden şahıs hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı. Ardından bardan çıkan şahıs bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlıkla barın yanındaki kafeye isabet etti. Şahıs olay sonrası kaçarken, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi. Öte yandan şahsın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahıs molotof kokteyli atarak koşarak bölgeden uzaklaşıyor.