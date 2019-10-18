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Yer: İzmit... Masaj derneğinde skandal! Gelin görümce çıktılar...

18.10.2019 19:37

İzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.


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