İstanbul’da düğün öncesi gelin Fulya Yüksel'i beyazlar içinde görmek için bekleyen damat Tamer Bekiroğlu, gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şaka yapan erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Görüntülenen o anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Yer: İstanbul... Damat duvağı açtığında şoke oldu!27.06.2019 21:23
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