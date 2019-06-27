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Yer: İstanbul... Damat duvağı açtığında şoke oldu!

27.06.2019 21:23

İstanbul’da düğün öncesi gelin Fulya Yüksel'i beyazlar içinde görmek için bekleyen damat Tamer Bekiroğlu, gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şaka yapan erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Görüntülenen o anlar sosyal medyada ilgi gördü.


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