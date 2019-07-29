Yer: Çorum... Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası! 29.07.2019 22:36

Çorum'da, caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile ayrılan kadınlar, emniyete götürüldü.