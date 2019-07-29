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Yer: Çorum... Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası!

29.07.2019 22:36

Çorum'da, caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile ayrılan kadınlar, emniyete götürüldü.


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