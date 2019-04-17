Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, darbeci askerlerin Atatürk Havalimanı'nı işgal etmeye çalıştığı yeni görüntüler ortaya çıktı.
Yer Atatürk Havalimanı... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı17.04.2019 18:06
- Yer Atatürk Havalimanı... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı
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