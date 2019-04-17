Haberler Web TV Yer Atatürk Havalimanı... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Yer Atatürk Havalimanı... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

17.04.2019 18:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, darbeci askerlerin Atatürk Havalimanı'nı işgal etmeye çalıştığı yeni görüntüler ortaya çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları