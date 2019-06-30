Adana'da kaldırımda ailesiyle yürüyen küçük çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkan otomobil çarpmak üzereyken o sırada yolda yürüyen bir kadın son anda kenara çekerek kurtardı.
Yer: Adana... Kazadan son anda kurtuluş kamerada30.06.2019 19:03
- "Yavuz" gemisi Mersin açıklarına ulaştı
- Yer: Adana... Kazadan son anda kurtuluş kamerada
- CHP'li ve İyi Partili hesaplardan sosyal medyada Suriyeli provokasyonu
- İstanbul'da ormanlık alanda yangın
- 5 ilde kaçakçılık operasyonu! 10 kişi tutuklandı
- Başkan Erdoğan'ın ağzından askerlerimizi Yunan'a teslim etmeyen Japon komutanın hikayesi
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar
- Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde böyle ilerledi
- Datça yangın sonrası böyle görüntülendi! 20 hektar makilik alan kül oldu
- Son dakika... Trump - Kim "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya geldi
- İsrail'den skandal hareket! Filistinli bakan gözaltında
- Son dakika: Başkan Erdoğan Kyoto'da Ara Güler Sergisi'ni açtı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.