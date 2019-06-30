Yer: Adana... Kazadan son anda kurtuluş kamerada 30.06.2019 19:03

Adana'da kaldırımda ailesiyle yürüyen küçük çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkan otomobil çarpmak üzereyken o sırada yolda yürüyen bir kadın son anda kenara çekerek kurtardı.