Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ'nün güdümünde siyaset yapmaya devam ediyor. Yenikapı süreciyle Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yerli ve milli bir yol izleyeceği konusunda umutlansak da huylu huyundan vazgeçmedi. Terör örgütü sözcülüğüne soyunan ve her fırsatta FETÖ ağzıyla konuşan Kılıçdaroğlu'nun dünden bugüne FETÖ ile ilişkisinin perde arkası...
Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası10 Nisan 2018, Salı
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