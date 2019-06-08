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Yenibosna'da otomobilin çarptığı yaya öldü

08.06.2019 02:00

Yenibosna’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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