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Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak

11.02.2019 11:44

Trabzon ile Gümüşhane arasında yapılan yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yarısı bitti. Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 11 bin 200 metrelik kazı çalışması yapıldı. Peki, Zigana Tüneli ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...


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