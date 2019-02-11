Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak

Trabzon ile Gümüşhane arasında yapılan yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yarısı bitti. Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 11 bin 200 metrelik kazı çalışması yapıldı. Peki, Zigana Tüneli ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak11.02.2019 11:44
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