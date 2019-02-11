Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak 11.02.2019 11:44

Trabzon ile Gümüşhane arasında yapılan yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yarısı bitti. Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 11 bin 200 metrelik kazı çalışması yapıldı. Peki, Zigana Tüneli ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...