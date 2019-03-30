Yeni Zelandalı Rugby oyuncusunun annesi ve arkadaşı Müslüman oldu

Yeni Zelandalı Müslüman Rugby oyuncusu Sonny Bill Williams'ın annesi ve takım arkadaşı İslam'ı seçti.
Yeni Zelandalı Rugby oyuncusunun annesi ve arkadaşı Müslüman oldu30.03.2019 13:11
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