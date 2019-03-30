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Yeni Zelandalı Rugby oyuncusunun annesi ve arkadaşı Müslüman oldu

30.03.2019 13:11

Yeni Zelandalı Müslüman Rugby oyuncusu Sonny Bill Williams'ın annesi ve takım arkadaşı İslam'ı seçti.


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