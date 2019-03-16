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Yeni Zelanda’daki terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlatıldı

16.03.2019 10:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Yeni Zelanda’da 49 kişinin şehid olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.


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