İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Yeni Zelanda’da 49 kişinin şehid olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.
Yeni Zelanda’daki terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlatıldı16.03.2019 10:35
- TOKİ'nin 50 Bin konutluk projesi hakkında tüm detaylar
- 16 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro kuru ne kadar?
- 16 Mart çeyrek gram altın fiyatları son dakika ne kadar? Kapalıçarşı 22-24 ayar altın fiyatları kaç para oldu?
- Bakan Kurum müjdeyi verdi! TOKİ'den ev alanlar için yüzde 22 indirim kampanyası başlıyor
- Yeni Zelanda’daki terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlatıldı
- Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıktı
- Meteoroloji son dakika hava durumu raporu uyarısı - (kar yağacak mı, ne zaman yağacak)
- Londra'da Müslüman gruba ırkçı saldırı
- Yeni Zelanda'daki cami katliamınını yapan terörist Brenton Tarrant 5 Nisan'da mahkemeye çıkacak
- Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde korku dolu anlar! 10 adet boş kovan bulundu
- Üsküdar'da gece yarısı korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu
- Ekrem İmamoğlu'ndan itiraf gibi açıklama! "İP ve HDPKK'nın desteği arkamda"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.