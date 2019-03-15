Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Ürdünlü Wassem ve kızı şehit oldu15.03.2019 22:50
Ürdünlü Wassem, Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısında yaralanmış, saldırı sonrası video yayınlayarak kendi, kızı ve oğlu için dua istemişti.
ŞEHİT OLDULAR
Gelen son bilgilere göre hain saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Wassem ile vücuduna 3 kurşun isabet eden kızı şehit oldular.
OLAY
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.
- Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Ürdünlü Wassem ve kızı şehit oldu
- Fenerbahçe Sivasspor maçında şehitler anıldı, duygusal anlar yaşandı!
- Yeni Zelanda'daki saldırıda kurtulan Mustafa Boztaş o anları anlattı
- Bakalım Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu görüntülere ne diyecek? HDP'li Temelli CHP ile ittifakı bu sözlerle açığa çıkardı!
- Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi
- Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız
- Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor
- Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü
- Başkan Erdoğan Yeni Zelanda'da yaralanan Türkle görüştü!
- Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Murat Güneş'in itirafı ne oldu? (15 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
- Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu
- 16-17 Mart hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.