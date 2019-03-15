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Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Ürdünlü Wassem ve kızı şehit oldu

15.03.2019 22:50


Ürdünlü Wassem, Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısında yaralanmış, saldırı sonrası video yayınlayarak kendi, kızı ve oğlu için dua istemişti.

ŞEHİT OLDULAR
Gelen son bilgilere göre hain saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Wassem ile vücuduna 3 kurşun isabet eden kızı şehit oldular.



OLAY
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.
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