Yeni Zelanda'daki saldırıda Bangladeş Milli Takımı kıl payı kurtuldu 15.03.2019 11:08

Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yapılan ve 49 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, bölgede Bangladeş Milli Kriket Takımı'nın da bulunduğu öğrenildi. Konu ile ilgili Bangladeşli yetkililer de bir açıklama yaparken, sporcuların saldırıyı kıl payı atlattığı belirtildi. Olay yerinden yetkililerce uzaklaştırılan sporcuların sağlık durumları iyi.