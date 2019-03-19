Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası İslamofobi ile mücadelenin ortak sloganı: Hello Brother

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde camiye düzenlenen saldırı sonrası tüm dünya İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı bir araya geldi. Avustralyalı teröristin camiye girişte ilk şehit ettiği kişinin ağzından dökülen son sözler olan "Hello Brother (Merhaba kardeşim)" cümlesi İslamofobiyle mücadelede slogan sözcükler oldu. Rohingyalı mültecilerden, Avrupa'daki göçmenlere yüzden fazla insan kardeşlik fikrini korumak ve bir fark yaratmak için birleşti.
Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası İslamofobi ile mücadelenin ortak sloganı: Hello Brother19.03.2019 14:40
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