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Yeni Zelanda'daki katliamdan yeni görüntüler | Yaralı Türk vatandaşı saniyeler sonra görüntüledi!

17.03.2019 14:27

Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan Boztaş, “2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm” dedi.


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