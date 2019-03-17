Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan Boztaş, “2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm” dedi.
Yeni Zelanda'daki katliamdan yeni görüntüler | Yaralı Türk vatandaşı saniyeler sonra görüntüledi!17.03.2019 14:27
- Yeni Zelanda'daki katliamdan yeni görüntüler | Yaralı Türk vatandaşı saniyeler sonra görüntüledi!
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