Yeni Zelanda'daki katliam sonrası cami içinden can acıtıcı görüntüler

Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası cami içinden cep telefonuyla kaydedilen görüntüler vahşetin boyutunu ortaya serdi. İşte o görüntüler...
Yeni Zelanda'daki katliam sonrası cami içinden can acıtıcı görüntüler15.03.2019 11:15
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