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Yeni Zelanda'daki katliam sonrası cami içinden can acıtıcı görüntüler

15.03.2019 11:15

Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası cami içinden cep telefonuyla kaydedilen görüntüler vahşetin boyutunu ortaya serdi. İşte o görüntüler...


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