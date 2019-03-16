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Yeni Zelanda'daki cami katliamını öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

16.03.2019 17:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ekşi Sözlük yazarı A.A.’nın IP adresi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Dün gece Alanya'da gözaltına alınan Ekşi Sözlük yazarı A.A. bugün tutuklandı.


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