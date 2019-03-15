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Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!

15.03.2019 12:20

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ilk tepkiyi Türkiye verirken bir açıklamada NATO'dan geldi.


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