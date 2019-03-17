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Yeni Zelanda'da şüpheli paket alarmı! Dunedin Havaalanı uçuşlara kapatıldı

17.03.2019 14:02

Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağrıldı.


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