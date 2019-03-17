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Yeni Zelanda'da saldırı düzenleyen terörist İstanbul'da keşif yapmış!

17.03.2019 21:37

Yeni Zelanda'da savunmasız Müslümanları Cuma namazı kılarken katleden Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın geçmişi araştırılırken ortaya ilginç bağlantılar çıktı. Tarrant'ın İstanbul'a ilk gelişi 2016 'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce oldu. İkinci gelişinde ise 43 gün kaldığı ve İstanbul’da saldırı planları yaptığı değerlendiriliyor.


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