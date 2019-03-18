Haberler Web TV Yeni Zelanda'da İslam'a olan ilgi arttı

Yeni Zelanda'da İslam'a olan ilgi arttı

18.03.2019 22:21


Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ve 50 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan terör saldırısı sonrasında onlarca kişilik gruplar İslam hakkında bilgi edinmek için camilere akın etti. Namaz kılanları izleyen Yeni Zelanda vatandaşları, İslam hakkında sorular sorup bilgi aldılar.
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