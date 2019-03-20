Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı. Saldırganın Sultanahmet'e kaldığı otelin Ayasofya manzaralı olması dikkat çekti.
Yeni Zelanda teröristi Brenton Tarrant'ın İstanbul'da kaldığı oteller ortaya çıktı20.03.2019 11:49
- AK Parti'den 3600 ek gösterge son dakika açıklaması - 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?
- Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör hedefleri imha edildi
- Başkan Erdoğan ABD gazetesine yazdı: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynı
- Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
- Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet" İ.B yakalandı
- Yeni Zelanda teröristi Brenton Tarrant'ın İstanbul'da kaldığı oteller ortaya çıktı
- Türkiye’den bir başarı daha! İlk defa gerçekleştirildi
- Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı
- Erzurum'da ayağıyla otomobil kullanıp meyve yiyen Abdulkadir Erdoğan'ın cezası belli oldu
- Diyarbakır’da PKK'lı teröristlerin inlerine girildi
- Dolar kuru bugün ne kadar? Altında son durum ne? İşte güncel dolar ve altın fiyatları
- Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberde!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.