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Yeni Zelanda teröristi Brenton Tarrant'ın İstanbul'da kaldığı oteller ortaya çıktı

20.03.2019 11:49

Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı. Saldırganın Sultanahmet'e kaldığı otelin Ayasofya manzaralı olması dikkat çekti.


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