Yeni Zelanda saldırısının büyümesini önleyen Afgan göçmen Abdül Aziz o anları anlattı 18.03.2019 09:35

Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını, Afgan göçmen Abdül Aziz kurtardı. Aziz, 11 ve 5 yaşlarındaki iki oğlunun arkasından "Baba geri gel!" diye bağırdıklarını duydu. Terörist silahını alıp yeniden ateş açmaya başladı. Bu kez Aziz'i hedef alıyordu. Aziz araçların arasında dolaşarak kurşunlardan kaçtı. Terörist ve Aziz arasında adeta "kedi-fare oyunu" başladı.