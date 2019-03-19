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Yeni Zelanda saldırısı sonrası batı medyasının iki yüzlülüğüne tokat gibi cevap

19.03.2019 16:12

Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıların ardından teröristi şirin göstermeye çalışan batı medyasına tokat gibi bir yanıt geldi. Batı medyasının iki yüzlülüğünü iki farklı haberle ortaya koyan bir kişi, "Bir sabah Müslüman olarak uyandığınızı ve 50 Müslüman'ı öldüren bir katilin, bir gazete manşetinde ‘Melek yüzlü’ olarak tanıtıldığını düşünün. Bir camiyi ateş açan biri  için doğru bir tabir mi? Kullanılabilecek daha uygun bir tabi yok mu?" dedi.


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