Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce dinlediği müzik her şeyi açıklıyor. Katil Brenton Tarrant'ın saldırıya giderken dinlediği Sırp müziği; "Watch out ustase and Turks (Dikkat edin Ustaşalar ve Türkler)" dikkat çekiyor.
Yeni Zelanda saldırganı Tarrant'ın dinlediği müzikte Türk nefreti!15.03.2019 17:22
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