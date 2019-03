Yeni Zelanda saldırganı Tarrant'ın dinlediği müzikte Türk nefreti! 15.03.2019 17:22

Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce dinlediği müzik her şeyi açıklıyor. Katil Brenton Tarrant'ın saldırıya giderken dinlediği Sırp müziği; "Watch out ustase and Turks (Dikkat edin Ustaşalar ve Türkler)" dikkat çekiyor.