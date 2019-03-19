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Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu

19.03.2019 12:20

Yeni Zelanda'da da cami katliamında hayatını kaybeden 50 kişi için mecliste, Kur'an-ı Kerim okundu.


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