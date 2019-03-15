Yeni Zelanda katliamının faili kim? Camiye saldıran terörist kim? 15.03.2019 14:04

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı yapıldı. Saldırıyı düzenleyen Brenton Tarrant kimdir, hangi ülke vatandaşıdır? Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Avustralya vatandaşı olduğunu açıkladı. Kendisini 28 yaşında beyaz bir erkek olarak tanımlayan canavar, 'To Turks' başlığı altında "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında. Ancak Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız, sizi öldüreceğiz ve siz hamamböceklerini topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis'e gelir, şehirdeki tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopolis tekrar Hristiyan şehri olacak." şeklinde akılalmaz ifadelere yer verdi.