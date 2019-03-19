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Yeni Zelanda katliamcısı Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti araştırılıyor

19.03.2019 15:58

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıkmaya başladı. Tarrant'ın Tokat ziyareti polis tarafından araştırılıyor.


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