Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıkmaya başladı. Tarrant'ın Tokat ziyareti polis tarafından araştırılıyor.
Yeni Zelanda katliamcısı Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti araştırılıyor19.03.2019 15:58
- Yeni Zelanda katliamcısı Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti araştırılıyor
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