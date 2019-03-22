Haberler Web TV Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters Türkiye’de

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters Türkiye’de

22.03.2019 08:09

Yeni Zelanda ‘da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters’ın Türkiye’ye geldi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları