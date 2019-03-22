Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı İstanbul'da duyurdu 22.03.2019 10:10

Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, terörist Brenton Tarrant'ın hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.