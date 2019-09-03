Haberler Web TV Yeni yargı sisteminden neler bekleniyor? Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber’de açıkladı

Yeni yargı sisteminden neler bekleniyor? Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber’de açıkladı

03.09.2019 22:47

Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, A Haber canlı yayınında yargı reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı reformunun hukuk sistemine katkıda bulunmaya başladığını belirten Feyzioğlu, ‘’Bu kadar çoğulcu, katılımcı anlayışla hiçbir reform paketi hazırlanmadı’’ ifadelerini kullandı.


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