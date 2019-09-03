Yeni yargı sisteminden neler bekleniyor? Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber’de açıkladı

Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, A Haber canlı yayınında yargı reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı reformunun hukuk sistemine katkıda bulunmaya başladığını belirten Feyzioğlu, ‘’Bu kadar çoğulcu, katılımcı anlayışla hiçbir reform paketi hazırlanmadı’’ ifadelerini kullandı.
Yeni yargı sisteminden neler bekleniyor? Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber’de açıkladı03.09.2019 22:47
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