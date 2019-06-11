Yeni tip askerlik yasası çıktı mı? Askerlik süresi 6 aya düştü mü? Yeni bedelli askerlik yaşı ücreti nasıl olacak (VİDEO) 11.06.2019 10:31

Son Dakika Haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün görüşeceği en önemli konu, yeni askerlik sistemi olacak. Bayram öncesi çıkması planlanan yasa, partiler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden ertelenmişti. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek. İşte yeni sistemle ilgili öne çıkanlar... Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki yeni tip askerlik yasası çıktı mı? Askerler son dakika terhis oldu mu? Askerlik 6 aya düştü mü?

Son Dakika Haberi: Yeni tip askerlik yasası çıktı mı? Askerler son dakika terhis oldu mu? Askerlik 6 aya düştü mü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün görüşeceği en önemli konu, yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemi bugün Meclis'te görüşülecek. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik düzenli hale getirilirken, tüm vatan evlatları 1 ay zorunlu eğitim alacak. Askerlik süresi yarı yarıya kısalırken, lisans eğitimi yapanlar için kısa dönem söz konusu olmayacak. Maaşlı askerlik de yeni sistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

"NİYETİMİZ BU HAFTA BİTİRMEK"

Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Niyetimiz Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yargı paketi, strateji belgesi vardı. Bununla ilgili vekillerimiz çalışıyorlar, teklifi hazırlıyorlar. Teklif belli bir aşamaya gelir olgunlaşırsa onu da bu haftaya yetiştirip, bir sonraki haftaya vermeyi ümit ediyoruz." dedi.

"KONUŞUYORUZ, GÖRÜŞÜYORUZ"

"27 yaşındaki bir genç de 35-36 yaşında üniversitede hocalık yapan bir genç de bedelli askerliğe başvurabilecek. Yaşı büyük olana öncelik verilmesine ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Turan, "Bu, tartışılan bir konu. Bugün yarın belli olacak. Konuşuyoruz, görüşüyoruz." cevabını verdi.

KONTENJAN SIKINTISI



Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor. TSK'nın yıllık asker ihtiyacı 420 bin civarında seyrederken, yoklama ve bakaya durumunda yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.

31 bin TL karşılığında yapılacak bedelli için 145 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kura çekimi yapılacak. MHP teklife ilişkin "bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınsın" önerisini gündeme getirirken, yükümlüler ise bedelli kontenjanının arttırılmasını istiyor.



Yükümlüler, "Kontenjandan faydalanamazsak, bakaya durumunda olacağız ve 6 ay askerlik yapmak zorunda kalacağız. Ayrıca, bir önceki bedelli askerlikten yararlanamayan 1994 doğumluların sayısı da fazla. Birikme şüphesiz olacaktır. Kontenjan mutlaka artırılmalı ya da bir defaya mahsus herkesi kapsamalı" talebinde bulunuyor. Son çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından 635 bin 582 kişi faydalanmıştı.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsur lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 31 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak. Bedelli askerlik eğitim süresi 1 ay olacak. Öğretmenler temel eğitimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek. Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlar askerlik hizmetini yapmamış olanların askerlik işlemleri ertelenecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarının askerlik hizmetleri ertelenecek. Tabiplerin askerlik hizmetine ilişkin eğitimlerinden sonra Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Yurtdışında üç yıl çalışanlar dövizle askerlikten yararlanabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK KONTEJANI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, yeni sistemle bu yıl sonunda bedelli için öngörülen kontenjanın 145 bin kişi olduğunu söyledi. Tuğgeneral Ala, "Bunların eğitimi için Silahlı Kuvvetler'in belli bir planlama yapması lazım. 145 bin rakamı da Silahlı Kuvvetler'in eğitim sürecini planlamasıyla belirlenmiştir."

"(Bedel) 15 bin lira olursa müracaat sayısı 800 bin olur, 30 bin lira olursa daha düşer, projeksiyonumuz bunun üzerine. 800 binini de bedelli yapabiliriz ama eğitecek zaman 4 yıla, 5 yıla yayılır. Herkesi değil, o sene eğitebileceğimiz kadarını seçeceğiz. 800 bin kişiden 700 bin kişiyi mi hayal kırıklığına uğratmak iyi yoksa 300 bin kişiden 100 bin kişiyi mi?" dedi."

ASKERLİK TECİL SÜRESİ DEĞİŞİYOR

Bedelli askerlik için eğitim durumlarına göre yükümlülerin tecil süreleri dikkate alınacak. Tecil sürelerinin bitiminde askerlik hizmetine başlamayarak 'bakaya' kalanlar ya da asker kaçağı konumuna düşenler, bedelli askerlik kapsamı dışında tutulacak. 2019 yılı itibariyle tecil süreleri;

- Lise eğitimi için 22 yaş

- Meslek liseleri için 25 yaş

- Meslek yüksekokulları ve lisans eğitimi için 28 yaş

- Lisanüstü eğitim için 32 yaş

- Doktora ve tıp eğitimi için 35 yaş

- Sporcular için 35 yaşa kadar olabilecek.

ASKERLER ERKEN TERHİS OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, bir gazetecinin, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusu üzerine, "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." yanıtını verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini söyledi.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.

O KİŞİLER BEDELLİ ASKERLİK YAPAMAYACAK!

- Askerlik süresi 6 ay, temel askerlik eğitimi süresi 1 ay olacak. Lise mezunu ve altı gençler 1 ay temel askerlikten sonra, 5 ay kıta görevi yapacak. 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek.

- Meslek yüksek okulu mezunları yedek astsubay olarak istihdam edilecek. 2 ay eğitimin ardından 10 ay maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Şartları uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.

- Lisans ve lisansüstü eğitimliler yedek subay olacak. 2 ay eğitimden sonra 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Ama isterlerse ihtiyaca göre subaylığa geçebilecekler.

- Zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra 6 ay daha devam etmek isteyenlere asgari ücret tutarında maaş ödenecek.

- Bedelli uygulaması kalıcı hale gelecek. Bedelli ücreti 31 bin TL olacak. Parti içinde 31 bin TL'lik ücretin düşürülmesi seçeneğinin de tartışıldığı ancak kabul görmediği öğrenildi.

- Yeni sistemde erteleme süreleri lise eğitimi için 22 yaş, meslek liseleri için 25 yaş, meslek yüksek okulu ve lisans eğitimi için 29 yaş, lisansüstü eğitim için 32 yaş, sporcular, doktora ve tıp eğitimi için de 35 yaş olacak. Bu erteleme yaş hadleri, bedelli için de kıstas oluşturacak. Erteleme yaş sınırını aşanlar bedelli askerlik yapamayacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI KALKIYOR MU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Başkan Erdoğan'a ayrıntılı sunum yaptı.

Akar, bir süredir hazırlıkları süren yeni askerlik sistemin son şeklini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MYK üyelerine ve AK Parti kurmaylarına anlattı. Toplantıya Ankara'da bulunan bazı MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri katıldı. Askerlik sisteminin tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beştepe'de ele alınan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin Erdoğan'ın onayının ardından önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimi öncesinde yasalaşması bekleniyor. Toplantıda 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine dönük çalışmalarla, kampanya döneminde atılacak adımların da değerlendirildiği ifade ediliyor.

İKİLİK ORTADAN KALKACAK

Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak. Yeni sisteme göre, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Başarılı olmaları halinde profesyonel askerliğe geçebilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek. İlk kez, "yedek astsubaylık" uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak.

ZORUNLU ASKERLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU ASKERLİK KAÇ AY?

Yeni askerlik sistemi, zorunlu askerliğin eğitim farkı gözetmeksizin ilk ay temel eğitim olmak üzere altı aya düşmesini öngörüyor. 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenler söz konusu olduğunda ise yeni sistem üniversite mezunlarına yedek subay, lise ve ön lisans mezunlarına yedek astsubaylık yapma olanağı tanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 31 BİN 343 LİRA

Bedelli askerlik düzenlemesinden ise yaş gözetmeksizin isteyen her Türk genci yararlanabilecek. Tüm askerler için geçerli olan bir aylık zorunlu eğitim bedelli askerler için de geçerli olacak. Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

Yeni askerlik sistemi personel için avantajlı olacak

Yeni askerlik siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar olacak. Yeni askerlik sisteminde personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar olacak.

Güvenlik uzmanlarından alınan bilgiye göre, yeni askerlik siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere bazı avantajlar sağlanacak.

HEM SİVİL HEM DE ASKERİ HAYATLARINI OLUMLU ETKİLEYECEK

Hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajların olacağı yeni askerlik sisteminde, personel, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Böylece bir meslek sahibi olma imkanına kavuşacak. Subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.

Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek. Halen net 2 bin 20 TL olan asgari ücretten az olmamak kaydıyla harçlık alacaklar. Böylece hem kendileri hem aileleri hem de devlet açısından istihdam yaratılmış olacak. Ayrıca sosyal hayatlarına da katkı sağlanmış olacak.

TOKİ'DE ÖNCELİK

TOKİ'de ev sahibi olmaları için öncelik tanınacak. Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı statüsünde çalışmış olacaklar. Muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakları elde etmiş olacaklar. Askerlik sistemi açısından ise profesyonel bir kadronun oluşturulmasına zemin hazırlamış olacaklar.