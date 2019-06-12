Yeni tek tip askerlik sistemi için kritik gün! Askerlik yasasında son durum ne? Erken terhis yasalaştı mı? (Video) 12.06.2019 10:27

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü. Gözler şimdi yeni askerlik sisteminin onaylanarak, yürürlüğe gireceği tarihte. Peki, askerlik yasasında son durum ne? Yeni askerlik sistemi TBMM'den geçti mi?

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalara başlamasıyla birlikte gündeme gelen ilk konu yeni askerlik sistemi oldu. Birçok kişi şimdi merakla askerlik yasası hakkındaki son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. Peki, askerlik yasası Meclis'ten geçti mi? Askerlik yasası yürürlüğe girdi mi? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte son gelişmeler...

ASKERLİK SİSTEMİNDE SON DURUM NE?

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.​

ASKERLİK YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Askerlik yasasına ilişkin kanun teklifine dair detaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülüyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün yaptığı açıklamada, düzenlemeyi bu hafta yasalaştırmayı hedeflediklerini belirtmişti. Öte yandan, AK Parti'nin TBMM'de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, askerlik sistemini değiştiren 'asker alma kanunu' teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirildi.

ASKERLER ERKEN TERHİS OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, bir gazetecinin, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusu üzerine, "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." yanıtını verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini söyledi.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.

AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ

AK Parti, TBMM'nin çalışma gün, gündem ve saatlerine ilişkin grup önerisini Genel Kurula taşıdı. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, "temel kanun" olarak görüşülecek olan Askeralma Kanunu Teklifi'nin bugün birinci bölümü, çarşamba günü ikinci bölümü, perşembe günü ise teklifin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışacak.

AK Parti Grup önerisinin ardından Genel Kurulda, Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teklifin görüşmelerine katılmak için Genel Kurul salonuna geldi.

Öte yandan, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yönelik açılım politikasının parlamenter diplomasi boyutunun da güçlendirilmesi kapsamında TBMM'nin AND Topluluğunun danışma ve denetim organı olan AND Parlamentosuna gözlemci üye olmasına ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi de Genel Kurulun onayına sunuldu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARI NELER?

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.