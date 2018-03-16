Yol Durumu

Yeni tank katili testleri başarıyla geçti

16 Mart 2018, Cuma

ASELSAN'ın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'na entegre ettiği Tanksavar Füze Atıcı Sistemi'ne ilişkin atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Katar'a yapılan ihracatla ilk kez bir ordunun envanterine giren Tanksavar Füze Atıcı Sistemi, DIMDEX 2018'de yeni bir tasarımla sergilendi
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları