Yeni Sistemin ilk Cumhurbaşkanı "Erdoğan" yemin için Meclis'te

24 Haziran seçimlerinde en yakın rakibinin 11 milyon üzerinde oy alarak tarihi farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye geldi. Erdoğan yeni sistemin kurucu başkanı olarak mecliste bugün yemin ettikten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sismeti'ne resmen geçilecek.
Yeni Sistemin ilk Cumhurbaşkanı "Erdoğan" yemin için Meclis'te09 Temmuz 2018, Pazartesi
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