Yeni Sistemin ilk Cumhurbaşkanı "Erdoğan" yemin için Meclis'te 09 Temmuz 2018, Pazartesi

24 Haziran seçimlerinde en yakın rakibinin 11 milyon üzerinde oy alarak tarihi farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye geldi. Erdoğan yeni sistemin kurucu başkanı olarak mecliste bugün yemin ettikten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sismeti'ne resmen geçilecek.