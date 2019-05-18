Yeni ortaöğretim sisteminde ders seçimi nasıl yapılacak? İşte uygulamalı anlatımı 18.05.2019 13:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde yeni modelini canlı yayında anlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "9'larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11'inci sınıfta 9'a ve 12'inci sınıfta 7'ye düşecek. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor" dedi. Peki yeni ortaöğretim sisteminde ders seçimi nasıl yapılacak? İşte yanıtı...