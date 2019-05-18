Yeni ortaöğretim sisteminde ders seçimi nasıl yapılacak? İşte uygulamalı anlatımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde yeni modelini canlı yayında anlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "9'larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11'inci sınıfta 9'a ve 12'inci sınıfta 7'ye düşecek. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor" dedi. Peki yeni ortaöğretim sisteminde ders seçimi nasıl yapılacak? İşte yanıtı...
Yeni ortaöğretim sisteminde ders seçimi nasıl yapılacak? İşte uygulamalı anlatımı18.05.2019 13:13
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