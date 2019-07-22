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Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu

22.07.2019 15:31

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'nda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Malatyaspor bu turdan galip gelmesi durumunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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