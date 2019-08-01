Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpija Ljubljana takımı ile karşı karşıya gelecek

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Sloven ekip Olimpija NK ile mücadele edecek. Yeni Malatyaspor ilk maçta evinde rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor 2. ön eleme turu rövanşında bu akşam Olimpija Ljubljana deplasmanına çıkacak. Slovenya'daki mücadele 21.00'de başlayacak. Malatya evinde rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
OLİMPİJA LJUBLJANA YENİ MALATYASPOR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu karşılaşması kapsamında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Sloven ekip Olimpija NK ile karşı karşıya gelecek. Maç, bugün (1 Ağustos 2019) saat TSİ 21.00'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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