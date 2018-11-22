Yeni kaçakçılık yöntemi herkesi hayrete düşürdü

Gana'dan Atatürk Havalimanı'na gelen iki yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istedikleri 127 litre içkiyi gizlemek için başvurdukları yöntem gümrük muhafaza ekiplerini hayrete düşürdü. Yolcuların valizlerinde yapılan kontrollerde 127 litre içki, kilitli poşetlere gizlenmiş şekilde 2 bin 540 paket içinde ele geçirildi. İlk kez karşılaşılan bu olayın kaçak içkide yeni bir yöntem olduğu bildirildi.
Yeni kaçakçılık yöntemi herkesi hayrete düşürdü22 Kasım 2018, Perşembe
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