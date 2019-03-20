Yeni havalimanına nasıl gidilir? (THY kliple anlattı) 20.03.2019 02:53

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya sayılı günler kala sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yapmaya başladı. İstanbul Havalimanı'na nasıl gidileceğini gösteren bir klip yayınladı. Bİlgilendirme klibinde kentin farklı noktalarından havalimanına olan uzaklıklar belirtildi. Taksim ve Bakırköy 44, Kadıköy ise 55 km. Havalimanına yolcu taşıyacak otobüs hatları da ayrıntılı olarak belirtildi.