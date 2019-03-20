Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya sayılı günler kala sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yapmaya başladı. İstanbul Havalimanı'na nasıl gidileceğini gösteren bir klip yayınladı. Bilgilendirme klibinde kentin farklı noktalarından havalimanına olan uzaklıklar belirtildi. Taksim ve Bakırköy 44, Kadıköy ise 55 km. Havalimanına yolcu taşıyacak otobüs hatları da ayrıntılı olarak belirtildi.
Yeni havalimanına nasıl gidilir? (İstanbul Havalimanı'na gidiş yolları)20.03.2019 02:53
- Yeni havalimanına nasıl gidilir? (İstanbul Havalimanı'na gidiş yolları)
- Bakan Albayrak, baba ocağı Dernekpazarı’nda halka seslendi
- THY'nin yeni reklam filmi 'Zirve' yayınlandı
- HDP Kağıthane İlçe Başkanı'ndan ittifak açıklaması: İstanbul’da adayımız Ekrem İmamoğlu
- CHP'de dayak skandalı!
- Fahrettin Altun paylaştı! Kocaeli'de Başkan coşkusu
- Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı ve Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattının test sürüşleri gerçekleştirdi
- Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli
- Üsküdar'da muhteşem anlar... Başkan Erdoğan, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Üsküdar'da çok kritik açıklamalar
- Batı dünyasından İslamofobi öz eleştirisi! Todenhöfer gerçekleri itiraf etti
- Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Emirhan'ın sözleri Başkan Erdoğan'ı Duygulandırdı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.