Yeni havalimanına nasıl gidilir? (İstanbul Havalimanı'na gidiş yolları) 20.03.2019 02:53

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya sayılı günler kala sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yapmaya başladı. İstanbul Havalimanı'na nasıl gidileceğini gösteren bir klip yayınladı. Bilgilendirme klibinde kentin farklı noktalarından havalimanına olan uzaklıklar belirtildi. Taksim ve Bakırköy 44, Kadıköy ise 55 km. Havalimanına yolcu taşıyacak otobüs hatları da ayrıntılı olarak belirtildi.