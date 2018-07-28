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Yeni boya paternli HÜRKUŞ göklerde

27 Temmuz 2018, Cuma

Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimi için sona gelindi HÜRKUŞ-B temel eğitim uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapacağı yeni boyama paternine kavuştu. İzmir 2'nci Ana Jet Üssü'nde bulunan 122'nci Akrep Filo Komutanlığı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin genç kartallarının eğitiminde kullanılacak olan HÜRKUŞ-B temel eğitim uçağı kırmızı beyaz renkleriyle yeni görüntüsü TUSAŞ tarafından paylaşıldı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Üretmek fende bilimde ileri gitmektir.Türkiye ilerliyor fakat asla yeterli değil .Haydi TÜRKİYE

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cevapla 27.07.2018 21:43
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