17/25 Aralık FETÖ yargı darbesi süreci ile birlikte Fetullahçı örgütün kontrolüne giren ve 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte açık açık FETÖ’yü destekleyen Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni’nden CHP’ye övgü geldi. CHP’nin sözde Adalet Kurultayı’na giderek desteğini açık açık ortaya koyan Kazım Güleçyüz, dünkü yazısından da FETÖ davalarını sulandırmaya çalışan CHP’ye destek verirken, FETÖ’ye destek veren CHP’li vekillere de övgüler yağdırıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü hakkında “hizmet hareketi” ve “Gülen hareketi” ifadelerini kullanmaya devam eden Yeni Asya Gazetesi’nin dağıtımı 15 Temmuz darbesinden önce FETÖ’cü Cihan Dağıtım tarafından yapılıyordu.
Yeni Asya FETÖ'ye mi hizmet ediyor?05 Şubat 2019, Salı
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