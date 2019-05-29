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Yeni askerlik yasasında son dakika gelişmesi: Bayramdan sonra Meclis'te...

29.05.2019 10:32

Milyonların beklediği yeni askerlik sistemi düzenlemesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Söz konusu teklifinin bayramdan sonra TBMM’de görüşüleceği öğrenildi.


'Yeni Askerlik Sistemi'nde son dakika... Söz konusu teklifinin bayramdan sonra TBMM'de görüşüleceği öğrenildi.

Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi. Tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştılar.
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