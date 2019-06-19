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Yeni askerlik yasasında flaş gelişme! Nihai oylama tarihi belli oldu

19.06.2019 17:56

Yeni askerlik yasasında teklifin TBMM'deki nihai oylaması bu hafta salı günü yapılacak. Oylamanın ardından yürürlüğe girecek yasa ile birlikte askerlik 6 aya düşecek.


Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni askerlik sistemi görüşmelerine bu hafta da devam edildi. Dün hızlı bir şekilde maddelerin oylanmasına geçilmişti. Az önce TBMM Genel Kurulu'ndan gelen bilgilere göre, yeni askerlik sisteminin nihai oylama işlemleri haftaya Salı günü gerçekleşecek.
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