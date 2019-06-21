Yeni askerlik yasasında flaş gelişme! Bakaya ve yoklama kaçaklarına kurasız bedelli askerlik hakkı (Video) 21.06.2019 10:44

Yeni askerlik sistemi Meclis'e geldi. Bakaya ve yoklama kaçaklarının da kuraya girmeden bedelli yapabileceği açıklandı. Sınır bölgelerinde görev yapacak askerlere ise ek 1000 lira maaş verilecek.

Yeni askerlik sistemi Meclis'e geldi.

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım tarihine kadar başvurmaları halinde kuraya girmeden bedelliden yararlanabilecek. Doğu ve Güneydoğu'da sınır bölgelerinde askerlik yapan askerler 1000 lira ek maaş alacak.

Yoklama kaçakları askerlik yaparsa para cezaları affedilecek. Son oylamanın ise Salı günü Meclis'te yapılacağı öğrenildi.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Askeralma Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümü üzerinde, gruplar adına milletvekilleri söz aldı.



AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Askeralma Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümünün görüşüldüğünü belirterek, "Meclis'te siyasi partiler, güzel bir müzakereyle ortak bir şekilde bu yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla somut gerçeklik, herkesin müşahede ettiği, bizatihi olayın cereyan ettiği yerde yaşanan gerçeklik, siyasi partilerin askerlik yasasına ilişkin ortak bir çalışma sergilemeleridir." diye konuştu.

Bostancı, böyle bir mutabakatın ve müzakerenin aranmasının, her yasa için gerekli ama askerlik yasası için ayrıca ehemmiyetli olduğunu belirterek, bu ehemmiyeti bildiklerini ve bu çerçevede bir süreç yürüttüklerini kaydetti.

Askere giderken insanların farklı kimlik, kişilik, anlayış, görüntü içerisinde olduğunu ancak o elbiseyi giyince bir anda bütün o farklılıkların silindiğini, "uniform bir yapı"nın teşekkül ettiğini belirten Bostancı, şöyle devam etti:

"Üniformanın meslekle olan ilişkisi, anlamı, buna ilişkin müktesebat, ayrı bir bahis. Ama bu uniform yapı, bu farklı kimliklerin, görüşlerin ortadan kalkarak insanların bir meslek esasında ortak hale gelmeleri bize bir şeyi işaret ediyor, başka mesleklerde olmayan, askerliğe has bir özelliği işaret ediyor, onun kritik rolüne, onun toplumla ilişkili alanına dair çok önemli bir hususa atıf yapıyor. Bu atıf, başta söylediğim ortak kader ve geleceğe ilişkin yüklendiği roldür. O yüzden askerlik konusuna ilişkin müzakereleri yaparken, katkıları alırken, geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunurken, mükemmel bir yasa yapmaya çalışırken hepimiz çok dikkatli ve ihtimamlıydık, bütün siyasi partiler bu ihtimamı gösterdiler. Bunun için çok teşekkür ediyorum her şeyden evvel."

Bostancı, yürürlükte olan yasanın üzerinden 92 yıl geçtiğini ve bu 92 yılda çok sayıda önemli değişikliğin yaşandığını söyledi.

Aradan geçen 92 yıl içerisinde yaşanan gelişmeleri anlatan Bostancı, teknolojik değişikliklerin, berberinde her toplumun ortak kaderi ve geleceği için kritik rolü üstlenmiş olan askeriyeyi de derinden değiştirdiğini kaydetti.

Bostancı, "Bu yasanın amacı, esas itibarıyla sayıya yaslanan konvansiyonel manada bir askeri yapılanmadan çok, zamanın ruhuna uygun, Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu çerçevesinde güçlü, etken ve muhakkak caydırıcı bir askeri güç oluşturma hedefidir, buna yönelik yapılan bir çalışmanın parçası olarak bu asker yasası düzenlenmiştir." diye konuştu.