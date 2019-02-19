Yeni askerlik sistemine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Başkan Erdoğan, bedelli askerliğin kalıcı hale getirileceğini belirterek "Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaç doğrultusunda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirlenen rakamla bir sınır getirerek kalıcı hale getiriyoruz" dedi.
Yeni askerlik sisteminin detayları açıklandı: Zorunlu askerlik 6 aya iniyor (Bedelli askerlik de devam edecek)19.02.2019 09:56
- Yeni askerlik sisteminin detayları açıklandı: Zorunlu askerlik 6 aya iniyor (Bedelli askerlik de devam edecek)
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