Yeni askerlik sisteminin detayları açıklandı: Zorunlu askerlik 6 aya iniyor (Bedelli askerlik de devam edecek) 19.02.2019 09:56

Yeni askerlik sistemine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Başkan Erdoğan, bedelli askerliğin kalıcı hale getirileceğini belirterek "Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaç doğrultusunda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirlenen rakamla bir sınır getirerek kalıcı hale getiriyoruz" dedi.