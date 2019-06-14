Yeni askerlik sistemine yeni celp sistemi! Yeni sistemde celp dönemi her ay olacak (Video) 14.06.2019 09:58

Askeralma Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi. Yeni sistemin hayata geçmesiyle üç ayda bir dört celp halinde yapılan asker alımları 12 aya yayılacak. Her ay düzenli asker alımıyla erken terhisler, personel sayısı ve güvenlik açısından risk olmaktan çıkarılacak.