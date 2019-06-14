Haberler Web TV Yeni askerlik sistemine yeni celp sistemi! Yeni sistemde celp dönemi her ay olacak (Video)

Yeni askerlik sistemine yeni celp sistemi! Yeni sistemde celp dönemi her ay olacak (Video)

14.06.2019 09:58

Askeralma Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi. Yeni sistemin hayata geçmesiyle üç ayda bir dört celp halinde yapılan asker alımları 12 aya yayılacak. Her ay düzenli asker alımıyla erken terhisler, personel sayısı ve güvenlik açısından risk olmaktan çıkarılacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları