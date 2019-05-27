Yeni askerlik sisteminde personel avantajları neler? Askerliğini 6 ay uzatanın ne avantajları var? İşte yeni askerlik sisteminde personel avantajları | Video

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta yasalaşması beklenen yeni askerlik sistemi askerlik görevini tamamlayıp ikinci 6 aya uzatanlara çeşitli avantajlar sağlıyor. TOKİ’de öncelik, ücretsiz ulaşım hakkı gibi avantajların yanında, askerliği seçenlere subaylığa kadar giden bir yol da açılmış olacak. İşte yeni askerlik sisteminde personel avantajları…
Yeni askerlik sisteminde personel avantajları neler? Askerliğini 6 ay uzatanın ne avantajları var? İşte yeni askerlik sisteminde personel avantajları | Video27.05.2019 19:39
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