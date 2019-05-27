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Yeni askerlik sisteminde personel avantajları neler? Askerliğini 6 ay uzatanın ne avantajları var? İşte yeni askerlik sisteminde personel avantajları | Video

27.05.2019 19:39

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta yasalaşması beklenen yeni askerlik sistemi askerlik görevini tamamlayıp ikinci 6 aya uzatanlara çeşitli avantajlar sağlıyor. TOKİ’de öncelik, ücretsiz ulaşım hakkı gibi avantajların yanında, askerliği seçenlere subaylığa kadar giden bir yol da açılmış olacak. İşte yeni askerlik sisteminde personel avantajları…


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