Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni açıklanan askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlikte ücreti de belli oldu. Bedelli 40 bin gösterge X memur maaş katsayısı X 6 formülüyle hesaplanacak. Bugün 31 bin lira 343 tl'ye denk düşüyor ancak bu rakam her yıl memur zammıyla hesaplanacak. Yurtdışı bedelli askerlik ücreti ise bugün itibariyle 5 bin 113 Euro olarak belirlendi.
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu08.03.2019 13:20
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